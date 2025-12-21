¿Nieta de Elvis Presley, Riley Keough, es la verdadera madre del hijo menor de John Travolta?

Explosiva demanda vincula a la actriz con el hijo menor del actor, Benjamin Travolta…

Una controversia judicial ha sacudido Hollywood al revelar alegatos impactantes en una demanda relacionada con la herencia de la familia Presley. Según documentos presentados en una corte de California, la actriz Riley Keough, nieta de Elvis Presley, habría donado sus óvulos al actor John Travolta y su fallecida esposa, Kelly Preston, para la concepción de su hijo menor, Benjamin Travolta, nacido en noviembre de 2010.

La acusación surge en una enmienda a una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios comerciales de Priscilla Presley, contra Navarone Garcia, hijo de Priscilla. Los demandantes afirman que esta información les fue revelada por Michael Lockwood, exesposo de Lisa Marie Presley (madre de Riley Keough), quien supuestamente detalló un acuerdo familiar.

De acuerdo con la denuncia, Travolta y Preston habrían buscado inicialmente óvulos de Lisa Marie Presley para concebir, pero desistieron alegadamente por preocupaciones relacionadas con su historial de adicción a opioides, refiriéndose a ellos como «óvulos con heroína». Posteriormente, alrededor de 2010, se habría orquestado un trato en el que Riley Keough, entonces de unos 21 años, donó sus óvulos. A cambio, según los documentos, recibió un Jaguar antiguo y una compensación económica de entre 10.000 y 20.000 dólares. Kelly Preston habría gestado y dado a luz al niño.

Los archivos incluyen supuestas evidencias como notas manuscritas mencionando «socios de fertilidad en California», el nombre «Ben Travolta» y la frase «Kelly Preston llevó al bebé», así como mensajes que lo describen como un «bisnieto» de Priscilla Presley.

Priscilla Presley y Riley Keough han respondido con firmeza a estas alegaciones. A través de un comunicado conjunto, declararon: «Estamos al tanto de las últimas acusaciones de Brigitte Kruse. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino profundamente dolorosas». El abogado de Priscilla, Marty Singer, calificó las revelaciones como «escandalosas» y «sin fundamento», asegurando que no tienen relación con el litigio principal y que se tomarán medidas legales contra quienes las difunden.

Hasta el momento, representantes de John Travolta y Riley Keough no han emitido comentarios adicionales sobre el tema específico. Travolta, de 71 años, ha criado a Benjamin (15 años) junto a su hija Ella Bleu (25) tras la muerte de su primogénito Jett en 2009 y de Preston en 2020 por cáncer de mama.

Este caso se enmarca en una larga disputa legal por la herencia de Elvis Presley y los bienes de Lisa Marie, fallecida en 2023, que ha generado múltiples demandas cruzadas.

Fuentes cercanas a la familia Presley insisten en que las acusaciones parecen destinadas a presionar en el proceso judicial, más que a reflejar hechos verificados.