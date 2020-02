Linda Hamilton estaría feliz de “nunca volver” a “The Terminator”

La actriz pensaría diferente si se pudiera protagonizar una película más pequeña, sin tanta presión financiera.

La actriz Linda Hamilton estaría feliz de “nunca volver” a la franquicia de “The Terminator” a menos que pueda protagonizar una película más pequeña.

Hamilton, de 63 años, regresó a la franquicia después de casi tres décadas para “Terminator: Dark Fate” el año pasado (2019), que recibió fuertes críticas y decepcionando en la taquilla, poniendo en peligro los planes del creador James Cameron para una trilogía, informa aceshowbiz. com.

Ella dice que estaría feliz de no hacer otra película “Terminator”, pero si los planes para una nueva película continúan, dijo que debería ser menos riesgosa financieramente, con menos efectos especiales costosos.

“Algo me dice … No lo sé. Realmente agradecería tal vez una versión más pequeña donde tantos millones no están en juego. La audiencia de hoy es tan impredecible. “Bueno, la gente ya no va al cine”. Ese no es un análisis de Hollywood; eso simplemente sale de la boca de casi todos “, dijo Hamilton a The Hollywood Reporter.

Al afirmar que no cree que volverá, Hamilton dijo: “Definitivamente no debería ser una empresa financiera de tan alto riesgo, pero estaría muy feliz de no volver nunca”. Entonces, no, no tengo esperanzas”.

Pero, si hubo algo nuevo que realmente me atraiga, soy una persona lógica y siempre consideraré cambios viables ”.