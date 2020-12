Madre de Vanessa Bryant demanda a su propia hija

Vanessa Bryant ha sido demandada por su madre solicitándole un pago de US$5 millones por supuestamente “servirle de niñera” por años.

La madre de Vanessa Bryant, Sofia Laine, está tratando de “obtener una ganancia financiera inesperada” a través de una demanda contra su propia hija.

La madre de Vanessa afirma que antes de su muerte, Kobe “prometió cuidarla por el resto de su vida”. Pero “Desafortunadamente, las promesas de Kobe Bryant no vieron la luz del día ya que él ya falleció, y Vanessa Bryant tomó todos y cada uno de los pasos que pudo para anular y cancelar todas las promesas que Kobe le hizo”.

“Vanessa Bryant no tenía la intención honrar cualquiera de las representaciones, acuerdos y promesas de los Bryant en cualquier momento “.

Recientemente, Vanessa respondió con una declaración pública a la revista People. Ella cree que su madre “continúa tratando de encontrar formas de obtener una ganancia financiera inesperada de nuestra familia”.

“La he apoyado durante casi 20 años, y ella nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni fue niñera. Siempre he sido una madre que se queda en casa y mi esposo y yo eramos los cuidadores de tiempo completo de nuestras hijas “.

“Durante casi dos décadas, arreglamos que mi madre viviera en nuestras propiedades cercanas, sin costo alguno para ella porque había afirmado que no tenía dinero para comprar su propia casa después de su divorcio. Mi esposo y yo sentimos que lo mejor para ella era no vivir en nuestra casa. Veía a nuestras niñas de vez en cuando, como lo hacen la mayoría de los abuelos. No se ocupaba de los asuntos comerciales ni de los gastos. Era una abuela que recibía el apoyo a petición mía “.

“Ahora quiere cobrarme US$ 96 por hora por supuestamente trabajar 12 horas al día durante 18 años para cuidar a sus nietos. En realidad, solo ocasionalmente cuidaba a mis hijas mayores cuando eran pequeñas. Desde hace 10 años, nuestros hijos eran estudiantes y atletas a tiempo completo y no tuve otro hijo hasta 2016. Sus afirmaciones son obviamente falsas, pero igual intenté, repetidamente, arreglar las cosas con mi madre, pero ella se negó”.