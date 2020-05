Mary-Kate Olsen renta lujosa casa con muelle privado en The Hamptons

Tras su separación de Olivier Sarcozy, la multimillonaria ha alquilado una mansión para el verano.

Mary-Kate Olsen ya vivía separada de su marido separado Olivier Sarkozy, y por eso no tenía idea de que él canceló el contrato de arrendamiento de su casa de Gramercy Park.

Es por eso que Olsen estaba enloqueciendo y tratando de presentar documentos de divorcio de emergencia, para poder mudarse formalmente de la casa que técnicamente compartían.

Originalmente la actriz trató de solicitar el divorcio en abril, solo para ser rechazada porque no era una emergencia.

Ahora, Mary-Kate Olsen vivirá su divorcio en una lujosa casa de alquiler en The Hamptons de US$ 325,000 para el verano, dijeron las fuentes a Page Six.

Olsen acaba de perder una petición de divorcio de emergencia y en la que buscaba seguir usando la casa de la pareja en Hamptons, así como su piso de Gramercy y una dirección de la calle East 49th.

Una fuente le dijo a Page Six que el contrato de arrendamiento del piso de Gramercy de la pareja terminó este mes, por lo que la actriz se ha mudado a su nueva finca con un muelle privado en The Hamptons.

Mary-Kate también busca comprar o alquilar un departamento en la Gran Manzana, para tener un lugar cómodo donde quedarse cuando viaje a la ciudad.