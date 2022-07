Pablo Montero le contesta a Juan Osorio: ‘No me iré a rehabilitación’

El actor y cantante aclaró la situación, após acusaciones del productor…

Hace unos días el productor Juan Osorio reveló que Pablo Montero tiene problemas de alc0holismo y necesita ir a rehabilitación. Sus comentarios fueron porque el actor faltó al último día de rodaje de ‘El Último Rey’, sobre la vida de Vicente Fernández.

Pero en un encuentro con la prensa, el actor y cantante aseguró que no irá a rehabilitación y que el día que faltó al rodaje fue debido al ‘cansancio acumulado’.

Lea también: Pablo Montero le cantó a Nicolás Maduro

Montero afirmó que se agarra de Dios para superar sus problemas:

“Me levanto, hago una oración y realmente siempre le pido a Dios que no me suelte de su mano y que me dé esa fuerza para poder estar bien, para poder estar bien en mis conciertos y tengo que estar súper bien porque si no descansas no es negocio”, aseguró.

Continuó afirmando que no irá a rehabilitación, porque es una cuestión de ‘fuerza de voluntad’, y él la tiene:

“Toda la serie estuve bien aplicado y se ve en las imágenes y en el físico, en la actuación, y para hacer un personaje de ese tamaño tienes que estar al 100 y bueno”.