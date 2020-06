Príncipe Charles previó que habría problemas cuando Meghan Markle entró en la familia real

El primero en la línea de sucesión al trono sabía que en la familia “solo hay espacio para una mujer fuerte: la Reina”.

El príncipe Charles temía que pudiera haber “problemas” con la duquesa de Sussex, uniéndose a la familia real, ha afirmado un autor real.

Nigel Cawthorne, autor de ‘Prince Andrew, Epstein and the Palace’, dijo que aunque Charles admiraba a Meghan, el Príncipe de Gales temía porque “solo hay espacio para una mujer real fuerte: la Reina”, informa el diario The Sun.

El duque y la duquesa de Sussex dejaron de ser miembros de la realeza a principios de este año y actualmente se autoaislan en Los Ángeles con su bebé Archie.

En declaraciones a Fabulous, el autor real dijo: “Creo que al Príncipe Charles le gustan las mujeres fuertes, pero en la Firma solo hay espacio para una Reina. Él previó problemas considerables para la familia”.

“Harry y Meghan amplificaron la popularidad de la familia real en la forma en que lo hicieron el príncipe Andrew y Fergie en su momento.

“Sin embargo, este resultado es mejor, ya que la monarquía es de tamaño pequeño y no es lugar para una constelación de estrellas en órbitas separadas”.

Cawthorne agregó que el príncipe Charles “realmente hizo un intento de apoyar lo que Harry y Meghan buscaban mientras no molestaran a otros miembros de la realeza”.

Añadió: “En verdad, no había mucho que pudiera hacer aparte de ofrecer apoyo moral. Sin duda, personalmente lamenta el hecho de que no verá a su hijo y su familia tanto como lo hubiera hecho de otra manera”.

“A Charles le gusta la tradición y el orden”.

Según fuentes del Palacio, Meghan desarrolló una relación cercana con el Príncipe Charles desde que la acompañó por el pasillo en mayo de 2018.

Principe Charles, Meghan Markle

Se dice que los dos tienen un interés compartido en el arte, la cultura y la historia.

Incluso se dice que el futuro rey llama a su nuera “Tungsteno”, inspirado en el metal resistente conocido por su robustez y resistencia.

Según el Mail on Sunday: “El príncipe Charles admira a Meghan Markle por su fuerza y por ser la columna vertebral que le da a Harry, que necesita una figura de tipo “tungsteno” en su vida, ya que puede ser un poco blando.