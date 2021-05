Príncipe Harry culpa de sus vicios a su familia

Durante una época de su vida, recurrió a las fiestas y al alcohol “como una forma de escape” del dolor que sentía.

En la nueva serie documental titulada The Me You Can’t See, creada por el príncipe Harry y la presentadora Oprah Winfrey, Harry responsabiliza a su familia por el “consumo de alcohol y drogas” tras la muerte dolorosa de su madre, la Princesa Diana.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía”, le confiesa en el documental a Winfrey.

“Y estaba bebiendo, no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo”, precisa en la entrevista.

Sus problemas de salud mental se intensificaron después de la muerte de su madre, la princesa Diana, en agosto de 1997. En ese momento, Harry tenía solo 12 años.

Tenía miedo, cuando fui a terapia por primera vez, miedo a perder”, asegura. “Cuatro años de terapia para una persona que nunca pensó que alguna vez la necesitaría o haría terapia es … eso es mucho tiempo. Yo tampoco estaba en un ambiente en el que se animara a hablar de eso”, se queja, al referirse a la falta de comunicación con su familia.

Después de la muerte de Diana de Gales, Harry cree que tenía “la cabeza metida en la arena y simplemente se resquebrajaba”, y agrega: “Si la gente hubiera dicho: ‘¿Cómo estás?’ diría que ‘bien’. Nunca feliz. Nunca triste, muy bien. Bien fue la respuesta fácil”.

Harry dirigió nuevamente parte de su ira a su padre y recalcó que el príncipe Charles lo hizo “sufrir” cuando era niño. También dijo que su familia nunca habló de la muerte de Diana.

“Mi padre solía decirme cuando era más joven, solía decirnos tanto a William como a mí, ‘Bueno, fue así para mí, así que va a ser así para ti’”, dijo Harry.

Soportaba “ataques de pánico [y] ansiedad severa” durante sus deberes reales en sus veintitantos, un período que él llama un “tiempo de pesadilla en mi vida” debido a estar en “modo de lucha o huida” y “enloqueciendo” a menudo.

Reconoce que siempre fue asertivo con sus obligaciones pero eso le llevó al agotamiento.