Príncipe Harry y Meghan Markle quedan fuera oficialmente de la familia real

En un comunicado, el Palacio de Buckingham indicó que los duques de Sussex quedan dispensados de sus deberes reales.

El Palacio de Buckingham anunció el viernes por la mañana (19) que el príncipe Harry y Meghan Markle, que esperan su segundo hijo juntos, ya no serán miembros activos de la familia real.

Según el diario The Sun, en un comunicado, la monarquía informó:

“Luego de conversaciones con el duque, la reina escribió confirmando que, al dejar el trabajo de la familia real, no es posible continuar con las responsabilidades y deberes inherentes a una vida de servicio público”, dice el comunicado, agregando que los nombramientos militares honorarios de la pareja y los patrocinios reales serían devueltos a la reina Isabel II para ser redistribuidos.

“Si bien todos están entristecidos por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia”, concluyó el comunicado.

Cuando el duque y la duquesa de Sussex dejaron la familia real, la reina aceptó una revisión de 12 meses para ver si esto era lo que realmente querían. La decisión se tomó luego de las conversaciones entre el príncipe Harry, de 36 años, y otros miembros de la familia real.

Después del anuncio, un portavoz del príncipe Harry y Markle, de 39 años, agregó:

“Como lo demuestra su trabajo el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio al Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecido su apoyo continuo a las organizaciones que han representado, independientemente de su función oficial. Todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal. “

Las asociaciones militares, comunitarias y de caridad que Harry y Meghan tendrán que devolver a la Reina son: Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queen’s Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal National Theatre y la Asociación de Universidades del Commonwealth.