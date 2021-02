Salma Hayek niega ser una cazafortunas

La actriz habla de su relación con François-Henri Pinault, asegurando que el empresario francés ha sacado “lo mejor” de ella misma.

Cuando Salma Hayek quedó embarazada de su marido François-Henri Pinault, muchas personas se cuestionaron si no se trataba del famoso ‘cazafortunas’, ya que apenas comenzaba su relación con uno de los hombres más ricos de Francia, cuya fortuna familiar se estima en más de US $ 30,5 mil millones.

Los dos tienen una hija juntos, Valentina, de 12 años, y ahora ha hablado de su relación con el magnate multimillonario de 58 años, con quien se casó en 2009.

Durante su aparición en el podcast del actor Dax Shephard, Hayek rompió el silencio sobre las alegaciones de que se casó con François-Henri Pinault por dinero.

La actriz de 54 años habló por primera vez sobre las cosas que escuchó sobre su relación:

“Él me hizo una persona mucho mejor y crecí de una manera muy buena y saludable. Y sabes, cuando me casé con él, todos decían: ‘Oh, es un matrimonio de interés, ella se casó con él por dinero’. Llevamos quince años juntos y todavía estoy muy enamorada. Y ni siquiera me siento ofendida [por esos comentarios] ”, dijo.

“Estamos teniendo una conversación muy interesante. También hay discriminación contra los ricos. De inmediato piensas que porque alguien es rico, puede que no sea una buena persona ”, comentó.

Salma Hayek también explicó la ética de trabajo de su esposo, diciendo: “Mi hombre termina el trabajo, no importa lo difícil que haya sido – y créanme, tiene muchas responsabilidades – pero siempre vuelve con una gran sonrisa en su rostro, feliz de estar en casa, feliz de verme y ver a su hija, y todavía nos hace reír. “, aseguró, agregando que su relación es cada día más fuerte.