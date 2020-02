Selena Gomez cae al cuarto lugar con más seguidores en Instagram

La cantante de Lose You to Love Me ha perdido su segundo lugar para Ariana Grande y Dwayne Johnson.

Selena Gomez ha caído de dos a cuatro en la cuenta regresiva de Instagram de las celebridades más seguidas.

La cantante de Lose You to Love Me ha perdido su segundo lugar en la nueva lista, detrás del as de fútbol Cristiano Ronaldo, quien conserva el lugar número uno con 200 millones de seguidores.

Ariana Grande es la nueva número dos con 173 millones de seguidores, y Dwayne Johnson tiene 170 millones.

Selena tiene 167 millones de fanáticos en Instagram para el cuarto lugar, mientras que Kylie Jenner superó por poco a su hermana, Kim Kardashian, para completar los cinco primeros. Kylie Jenner tiene 159 millones de seguidores, un millón más que Kim.