Timothee Chalamet y Lily-Rose Depp ya no son pareja

Después de un año de citas, el actor de 24 años, aparece como “soltero” en el nuevo número de British Vogue.

Timothee Chalamet y Lily-Rose Depp se han separado después de salir juntos durante más de un año.

El actor de Call Me By Your Name, de 24 años, aparece como “soltero” en el nuevo número de British Vogue, y varios medios notan que la pareja no se ha visto junta desde diciembre (2019), cuando Timothee y Lily-Rose fueron vistos en una cita nocturna en la ciudad de Nueva York. También disfrutaron juntos de unas vacaciones de Navidad en París, Francia, una semana después.

Chalamet y Depp, la hija de los actores Vanessa Paradis y Johnny Depp, nunca hablaron sobre su romance, pero fueron fotografiados besándose durante unas vacaciones italianas en septiembre.

La pareja se conoció en el set de la película de Netflix The King, en la que las estrellas interpretaron al rey Enrique V y a su esposa Catherine.

En una entrevista con Vogue Australia el año pasado, Depp no ​​respondió preguntas sobre el romance, pero confesó que estaba impresionada por el talento de actuación de Chalamet: “Su actuación es increíble”, dijo con entusiasmo por su papel en The King. “Timothee trae una vulnerabilidad emocional a todo lo que hace, casi sin siquiera intentarlo. Ese es su regalo. Tiene un talento inmenso y siento que nadie podría haber asumido el papel como él lo hizo “.

También elogió a su novio durante una entrevista más reciente de Entertainment Tonight, y agregó: “Puede ser estresante trabajar con personas cuyo talento admiras tanto”.