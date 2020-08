Zac Efron protagonizará el remake de Tres hombres y un bebé

La divertida película original contó con la participación de Tom Selleck, Ted Danson y Steve Guttenberg.

Zac Efron ha sido confirmado como uno de los actores que protagonizará un remake de la famosa comedia de 1987, Tres hombres y un bebé (Three Men and a Baby). La película contó con la participación de Tom Selleck, Ted Danson y Steve Guttenberg, y debe ganar una nueva versión para el servicio de streaming Disney Plus.

Según la revista The Hollywood Reporter, el actor de 32 años es parte del proyecto, pero aún no se han revelado otros nombres.

La película original cuenta la historia de tres solteros neoyorquinos que necesitan cuidar de una bebé después de que una de sus exnovias lo deja en la puerta de su departamento.

Si bien al principio luchan por cuidar al bebé, la desgarradora historia ve a los tres hombres cambiando sus vidas por el bien del bebé.

La comedia de 1987 se considera un clásico de Disney.