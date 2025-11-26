Turbulencia A Bordo: ‘El Puma’ José Luis Rodríguez aclara situación tras ser expulsado de un avión

El reconocido cantante venezolano, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, se volvió viral en redes sociales tras la difusión de un video que capta el tenso momento en que fue retirado de un avión por orden del capitán, en medio de gritos y confusión.

Tras horas de especulación, el ícono musical rompió el silencio para ofrecer su versión de los hechos, describiéndose como «espiritualmente golpeado» y agotado por el incidente.

La Raíz del Conflicto: Medicación Vital

Según el relato de ‘El Puma’, el problema se originó tras su concierto en Quito, Ecuador, mientras se preparaba para abordar un vuelo hacia Miami.

Rodríguez, quien hace siete años recibió un doble trasplante de pulmón debido a una fibrosis pulmonar idiopática, lleva consigo una pequeña mochila con medicamentos esenciales que debe tener siempre a mano.

El conflicto escaló cuando un miembro de la tripulación le indicó que no podía mantener esa mochila consigo y la reubicó en un compartimento lejano. Aparentemente, esto también generó una incomodidad con su compañero de asiento.

Los reportes y las imágenes virales muestran al capitán conminando al cantante a «bajar de mi avión ahora mismo», acusándolo de grabar con su teléfono y de haber tenido un altercado con la tripulación.

‘El Puma’ admitió que, frustrado por la situación, hizo un comentario que molestó al auxiliar de vuelo: usó la palabra «pendejada», que en su contexto, explicó, significa algo similar a «tontería». Este comentario fue suficiente para que el empleado reportara la queja formalmente.

«Me echaron como un delincuente, toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, no porque tenga la necesidad sino porque yo soy así… Me sacaron, me sentí muy mal espiritualmente y físicamente estaba muy cansado, realmente agotado.»

El cantante enfatizó que el incidente lo hizo sentir denigrado, contrastando su trato con la filosofía de respeto que ha intentado mantener a lo largo de su carrera.

La Lucha de ‘El Puma’ contra la Fibrosis Pulmonar

La necesidad del cantante de mantener su medicación cerca se debe a su batalla contra la fibrosis pulmonar idiopática, una rara enfermedad crónica que cicatriza los pulmones y disminuye la capacidad respiratoria.

Hace siete años, el doble trasplante pulmonar fue la única opción para salvar su vida. Desde entonces, ‘El Puma’ mantiene un estricto régimen de medicamentos para evitar el rechazo y preservar su salud, una condición que hace que la gestión de su equipaje médico no sea una simple preferencia, sino una necesidad vital.