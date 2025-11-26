Luto en la familia Derbez: Fallece Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

La familia Derbez atraviesa un momento de profunda tristeza tras el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, a los 65 años de edad.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la lamentable noticia a través de un comunicado.

Aislinn Derbez Confirma la Causa Real de Muerte

Horas después de los reportes iniciales, Aislinn rompió el silencio en sus redes sociales para confirmar el deceso y aclarar la causa.

«Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, 1escribió la actriz.

¿Quién fue Gabriela Michel?

Gabriela Michel fue una destacada figura en el mundo del doblaje mexicano, nacida el 24 de octubre de 1960. Su voz marcó personajes en producciones icónicas como:

The Santa Clause 2 y 3

Haunted Mansion

Hannah Montana

The Parent Trap

Y proyectos más recientes como Sex and the City y Campanita.

Estuvo casada con Eugenio Derbez entre 1986 y 1987, periodo en el que nació Aislinn. Tras el divorcio, se casó con el presentador y también actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus otras dos hijas, Michelle y Chiara.

A pesar de una infancia descrita por Aislinn como «tormentosa» debido a la difícil relación post-divorcio de sus padres, la unión entre madre e hija siempre fue muy cercana y llena de orgullo mutuo, visible en las redes sociales de ambas.