Diddy captado en video: Imágenes de su vida en prisión en Nueva Jersey

Un video de Sean «P. Diddy» Combs cumpliendo su condena de 50 meses ha sido filtrado por el sitio web tmz, mostrando al magnate del hip-hop en el interior de la Institución Correccional Federal (FCI) de Fort Dix, Nueva Jersey.

El clip difundido con exclusividad, documenta a Combs, de 56 años, mientras realiza su turno de trabajo en la mediateca de la capilla de la prisión. Se le ve quitándose su chaqueta azul y bufanda mientras interactúa con otro recluso. Vestido con un chándal gris y un gorro de punto marrón, su tarea consiste en distribuir películas y material religioso a la población carcelaria.

Las imágenes también muestran al ex presentador de «Act Bad» saliendo de la mediateca con auriculares y sonriendo. Posteriormente, se le ve caminando por un pasillo, seguido por otro recluso que empuja un carrito. Con su barba y cabello canosos visibles, Combs sonríe mientras se involucra en lo que parece ser una conversación seria con un tercer recluso. El video carece de audio, por lo que el contenido de la plática es desconocido.

Reacciones y Contexto de la Prisión

FCI Fort Dix ha negado cualquier responsabilidad en la filtración del material. En un comunicado exclusivo a Page Six, la institución declaró: «No produjimos ni autorizamos la publicación de este video». Los representantes de Combs no han emitido comentarios.

Esta noticia llega poco después de que Joe Giudice, ex recluso de Fort Dix y ex protagonista de «Real Housewives of New Jersey», compartiera detalles sobre la vida en la prisión. Giudice, quien cumplió 41 meses por cargos federales de fraude, aconsejó que el bienestar de Combs «depende de cómo se comporte».

«Mientras mantenga un perfil bajo y no intente hacerse el importante, estará bien», declaró Giudice a Us Weekly.

Sin embargo, otros ex reclusos han pintado un panorama sombrío de las condiciones en Fort Dix. Un ex preso que pasó 17 meses allí entre 2019 y 2020 calificó las condiciones de «horribles», citando baños rotos y comida caducada. «Esto no es una cárcel, es un manicomio», afirmó. Giudice incluso mencionó haber presenciado actos de violencia por comida y actividad sexual grupal.

Ante las acusaciones de agresión o conducta inapropiada, la prisión indicó: “No se toleran hallazgos ni acusaciones de agresión sexual o física. Estos asuntos se toman en serio y se investigan a fondo”.

Condena de Diddy

El rapero fue sentenciado a 50 meses de prisión el mes pasado. En julio, fue declarado inocente de dos cargos de tráfico sexual (mediante fuerza, fraude o coerción) y de conspiración para cometer crimen organizado, pero fue condenado por dos cargos de transporte con fines de prostitución. Posteriormente fue trasladado a FCI Fort Dix desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.